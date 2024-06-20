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США уничтожили надводные дроны и станцию управления в Йемене
20.06.2024 07:37 Алина Груднева

США уничтожили надводные дроны и станцию управления в Йемене

Американские военные уничтожили одну наземную станцию управления в Йемене, один узел управления и два беспилотных надводных аппарата хуситов.

Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

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Беспилотники хуситов был уничтожены в Красном море.

"Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу силам США, коалиции и торговым судам в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - сказано в заявлении.

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