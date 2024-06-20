



США уничтожили надводные дроны и станцию управления в Йемене

Американские военные уничтожили одну наземную станцию управления в Йемене, один узел управления и два беспилотных надводных аппарата хуситов.



Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США.



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Беспилотники хуситов был уничтожены в Красном море.



"Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу силам США, коалиции и торговым судам в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - сказано в заявлении.