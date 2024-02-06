США нанесли ответные удары по Йемену
США нанесли серию новых ударов по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаку на британское торговое судно.
Об этом сообщает информационное агентство Saba.
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Уточняется, что в ряде городов на северо-западе Йемена раздались взрывы. Другие подробности к настоящему моменту неизвестны.
По данным CENTCOM, американские военные атаковали два беспилотных корабля хуситов в целях самообороны. Судна, перевозившие взрывчатку, представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям американского флота, находящимся в этом районе.
Ранее стало известно, что принадлежащее Великобритании грузовое судно было повреждено в результате атаки беспилотника у берегов Йемена. Оно шло под флагом Барбадоса.