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США нанесли ответные удары по Йемену
06.02.2024 07:25 Алина Груднева

США нанесли ответные удары по Йемену

США нанесли серию новых ударов по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаку на британское торговое судно.

Об этом сообщает информационное агентство Saba. 

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Уточняется, что в ряде городов на северо-западе Йемена раздались взрывы. Другие подробности к настоящему моменту неизвестны.

По данным CENTCOM, американские военные атаковали два беспилотных корабля хуситов в целях самообороны. Судна, перевозившие взрывчатку, представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям американского флота, находящимся в этом районе.

Ранее стало известно, что принадлежащее Великобритании грузовое судно было повреждено в результате атаки беспилотника у берегов Йемена. Оно шло под флагом Барбадоса.

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