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Спустя 40 лет после первой атаки: раскрыт серийный насильник
24.11.2022 02:30 Ольга Белозерова

Спустя 40 лет после первой атаки: раскрыт серийный насильник

Серийный насильник, получивший прозвище "Зверь Бонди", был идентифицирован благодаря анализу ДНК - спустя 40 лет после его первого нападения.

Как сообщает The Mirror, Кит Симмс совершал свои преступления с 1985 по 2001 год, за этот период он напал на 31 женщину в районе пляжа Бонди в Сиднее.

В то время следователи думали, что могло быть несколько преступников, но прорыв в ДНК теперь показал, что Симмс был ответственен за каждое нападение.

Насильник не предстанет перед правосудием, потому что он умер в феврале в возрасте 66 лет.
 

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