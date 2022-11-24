



Спустя 40 лет после первой атаки: раскрыт серийный насильник

Серийный насильник, получивший прозвище "Зверь Бонди", был идентифицирован благодаря анализу ДНК - спустя 40 лет после его первого нападения.



Как сообщает The Mirror, Кит Симмс совершал свои преступления с 1985 по 2001 год, за этот период он напал на 31 женщину в районе пляжа Бонди в Сиднее.



В то время следователи думали, что могло быть несколько преступников, но прорыв в ДНК теперь показал, что Симмс был ответственен за каждое нападение.



Насильник не предстанет перед правосудием, потому что он умер в феврале в возрасте 66 лет.

