



Спустя 35 лет подозреваемого в убийстве сдал бывший друг

Полиция Кёльна задержала Норберта К., подозреваемого в убийстве 24-летней Петры Нол, произошедшем в феврале 1988 года. Важную информацию для следствия предоставил бывший друг К., который увидел расследование этого преступления в телепрограмме, посвященной нераскрытым убийствам.



Бывший приятель Норберта К. вспомнил, что в тот день, когда произошло преступление, они провели вечер вместе в ночном клубе в Кёльне. Они заметили девушку, похожую на Петру Нол, которая долго ждала такси. После этого друзья разошлись, но Норберт К., по словам его товарища, последовал за женщиной, а не вернулся домой.



На следующий день Норберт К. неожиданно сильно изменил свой внешний вид, сменив прическу. Когда полицейские обнаружили тело Петры Нол, друг К. хотел обратиться к правоохранителям, однако подозреваемый отговорили его от этой идеи. Впоследствии приятели перестали общаться и потеряли связь друг с другом, пишет Bild.



Полиция уже допросила 56-летнего Норберта К. и установила, что в настоящее время он живет с женой и двумя детьми, ведя обычную жизнь. Однако в ходе следствия было установлено, что его ДНК соответствует образцу, найденному на куртке Петры Нол. Тем не менее, сам Норберт К. утверждает о своей невиновности.