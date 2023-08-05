



Сотрудники эквадорской тюрьмы арестованы за хранение наркотиков и оружия

Запрещенные наркотики и оружие были обнаружены в кабинетах эквадорских тюрем в пятницу, в результате чего были арестованы два надзирателя и семь других сотрудников, сообщил прокурор страны, пишет Reuters.



В конце июля по тюрьмам прокатилась волна насилия, и по меньшей мере 31 человек погиб в результате конфликта между преступными группировками внутри пенитенциарного учреждения в Гуаякиле.



25 июля президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение на 60 дней.



Эквадорские силы безопасности в пятницу проинспектировали две тюрьмы в Гуаякиле, в том числе Penitenciaria del Litoral, одну из самых опасных в стране.



Прокуратура сообщила в Twitter, что в ходе обыска в офисах были обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Полиция арестовала двух надзирателей, пятерых административных чиновников и двух других сотрудников тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков.



Тюремное агентство SNAI сообщило, что при обыске была обнаружена "серия запрещенных предметов".



Правительство связывает насилие в тюрьмах с борьбой между преступными группировками за контроль внутри тюрем и за маршруты незаконного оборота наркотиков снаружи.



Межамериканская комиссия по правам человека заявила, что насилие отражает переполненность тюрем, сокращение бюджета пенитенциарной службы и нарушение гражданских прав в исправительных учреждениях страны.

