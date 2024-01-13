



СМИ: США собирались атаковать хути еще неделю назад

США и Великобритания собирались атаковать объекты хути в Йемени еще неделю назад.



Об этом сообщает связанная с "Хизбаллой" ливанская газета "Аль-Ахбар".



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Уточняется, что атака была отложена, поскольку США и Британия ждали решения Совбеза ООН, который принял резолюцию с осуждением атак, совершаемых хути на торговые суда в Красном море.



Напомним, что объекты хути в Йемени подверглись ударами две ночи подряд, 12 и 13 января. В пятницу было поражено 28 объектов и более 60 целей. В субботу целью удара была радиолокационная станция, которая представляла угрозу морскому судоходству.