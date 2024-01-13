Новости » Происшествия
СМИ: США собирались атаковать хути еще неделю назад
13.01.2024 08:39 Алина Груднева

СМИ: США собирались атаковать хути еще неделю назад

США и Великобритания собирались атаковать объекты хути в Йемени еще неделю назад.

Об этом сообщает связанная с "Хизбаллой" ливанская газета "Аль-Ахбар".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что атака была отложена, поскольку США и Британия ждали решения Совбеза ООН, который принял резолюцию с осуждением атак, совершаемых хути на торговые суда в Красном море.

Напомним, что объекты хути в Йемени подверглись ударами две ночи подряд, 12 и 13 января. В пятницу было поражено 28 объектов и более 60 целей. В субботу целью удара была радиолокационная станция, которая представляла угрозу морскому судоходству. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы