



СМИ сообщили о смерти якобы российского пилота Кузьминова, угнавшего Ми-8. Фейк?

В Испании обнаружено тело предположительно российского пилота Максима Кузьминова, о котором мир узнал после того, как в августе 2023 года он угнал вертолет Ми-8 и передал его Украине. Тело мужчины обнаружено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса с пулевыми ранениями – в него стреляли 12 раз, а после переехали на машине. Об этом сообщили испанские СМИ, и ее тут же подхватили СМИ российские.



Вместе с тем уже появилась информация, что якобы ликвидация Кузьминова - это запущенный россиянами фейк.



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По их данным, у Кузьминова в последнее время были проблемы с алкоголем и наркотиками.



Испанские СМИ также уточняют, что труп был обнаружен в коттеджном поселке соседом в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте.



Вскоре после этого следователи узнали о сгоревшей машине в соседнем городе Эль-Кампельо, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца. Сейчас спецслужбы ищут исполнителей убийства.



Официально смерть Кузьминова до сих пор не подтверждена.





О том, что информация испанских СМИ - это скорее всего фейк, сообщил паблик "Осторожно, новости", и обратил внимание на важные детали.



Как уже сообщалось выше, изначально о смерти написало несколько испанских СМИ, включая ABC и Levante-EMV, сообщив об убийстве "33-летнего украинца" в муниципалитете Вильяхойос.



◾️Возраст погибшего (33 года) и возраст Кузьминова не совпадают (лётчику 28 лет)



◾️Стрельба произошла на втором этаже, но тело нашли на пандусе, ведущем на первый этаж. Предполагается, что погибший пытался сбежать от убийц. Вскоре после этого была обнаружена сгоревшая машина в соседнем городе Эль-Кампельо, где предполагаемые убийцы могли скрыться после нанесения жертве смертельных ножевых ранений



◾️О том, что погибшим был именно Кузьминов, сообщил проект Eureka News со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии в соцсети Х. СМИ утверждало, что Кузьминов "непозволительно себя вёл", злоупотреблял спиртным и много рассказывал о своём прошлом и настоящем. Также аккаунт предположил, что Кузьминова могли убить украинские спецслужбы



◾️ Это СМИ не имеет сайта, только аккаунт в X и телеграм-канал. В нём информация про личность Кузьминова была представлена как "неофициальная информация" от представителей испанской Гражданской гвардии. Несмотря на 24 тысячи подписчиков у испанского аккаунта EurekaNews, пост о гибели Кузьминова оценили всего четыре человека, обратил внимание паблик "Осторожно, новости"



Напомним, в начале августа 2023 года Кузьминов, по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, угнал вертолет Ми-8 из Курска и направился на нем в Украину. Два других члена экипажа, находившиеся с ним на борту, были убиты Вооруженными Силами Украины.



За успешное проведение операции Кузьминову было обещано крупное денежное вознаграждение, заявили тогда в ГУР.