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СМИ: пограничники в РФ получают списки невыездных призывников
26.09.2022 17:17 Ольга Белозерова

СМИ: пограничники в РФ получают списки невыездных призывников

В Тюменском аэропорту "Рощино" подтвердили информацию, что пограничники получают списки невыездных призывников из военкоматов.

Об этом сообщает "Настоящее время". 

"Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка - разрешение на выезд от военкомата по месту приписки гражданина", - заявили в пресс-службе аэропорта.

Как уточняется, тем, кто попал в списки, при выезде за границу будет необходима справка из военкомата. 

 

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