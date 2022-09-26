



СМИ: пограничники в РФ получают списки невыездных призывников

В Тюменском аэропорту "Рощино" подтвердили информацию, что пограничники получают списки невыездных призывников из военкоматов.



Об этом сообщает "Настоящее время".



"Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка - разрешение на выезд от военкомата по месту приписки гражданина", - заявили в пресс-службе аэропорта.



Как уточняется, тем, кто попал в списки, при выезде за границу будет необходима справка из военкомата.



