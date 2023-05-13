



СМИ: два вертолета и два истребителя в Брянской области сбила ПВО РФ

Российская ПВО сбило в Брянской области свои же два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35 в Брянской области.



Информацию об этом распространяют "Z-блогеры" и российские СМИ.



Некоторые из пабликов обвиняют украинских зенитчиков в сбитиях при помощи "западных дальнобойных систем". Другие пишут, что это сделали "диверсанты" с переносными зенитными комплексами. Официальной версии пока нет.



В МО РФ пока что не подтвердили принадлежность рухнувших в регионе воздушных суден. Зато блогеры пишут, что, судя по камуфляжу и наличию спасательного парашюта, вероятнее всего, они принадлежат Минобороны.



Уточняется, что никто из членов экипажа не выжил. По словам местного губернатора Александра Богомаза, в результате падения вертолета в Клинцах повреждегы пять домов и ранена одна женщина.





