



Смертельная давка в Индонезии: власти снесут стадион

Индонезия объявила о планах снести стадион, на котором в этом месяце в результате давки погиб по меньшей мере 131 футбольный болельщик и сотни получили ранения.



Об этом сообщает BBC.



Президент Джоко Видодо заявил, что стадион Канжурухан в Маланге будет перестроен в соответствии со стандартами безопасности, установленными ФИФА. Это заявление прозвучало после встречи Видодо с президентом ФИФА Джанни Инфантино.



Индонезия должна принять чемпионат мира 2023 года среди юношей до 20 лет.