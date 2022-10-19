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Смертельная давка в Индонезии: власти снесут стадион
19.10.2022 00:16 Ольга Белозерова

Смертельная давка в Индонезии: власти снесут стадион

Индонезия объявила о планах снести стадион, на котором в этом месяце в результате давки погиб по меньшей мере 131 футбольный болельщик и сотни получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

Президент Джоко Видодо заявил, что стадион Канжурухан в Маланге будет перестроен в соответствии со стандартами безопасности, установленными ФИФА. Это заявление прозвучало после встречи Видодо с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Индонезия должна принять чемпионат мира 2023 года среди юношей до 20 лет.

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