Смертельная авария: В Колумбии столкнулись два военных самолета – видео
В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщили ВВС Колумбии.
"С сожалением сообщаем, что два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию, разбились возле 2-го воздушного боевого командования", – говорится в заявлении ВВС.
По данным СМИ, оба пилота катапультировались, но один из них от полученных травм погиб.
#Colombia ✈🔥 Dos aeronaves T-27 Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana colisionaron entre sí en la base de Apiay, Meta, durante un entrenamiento previo a la Feria Aeronáutica F-Air Colombia 2023. pic.twitter.com/ZchFZFg9Yr— PatriotaCazador (@PCazador2021) July 2, 2023