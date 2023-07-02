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самолет T-27 Tucano.jpg
02.07.2023 18:20 Наталья Богинская

Смертельная авария: В Колумбии столкнулись два военных самолета – видео

В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщили ВВС Колумбии.

"С сожалением сообщаем, что два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию, разбились возле 2-го воздушного боевого командования", – говорится в заявлении ВВС.

По данным СМИ, оба пилота катапультировались, но один из них от полученных травм погиб.

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