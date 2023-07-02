



Смертельная авария: В Колумбии столкнулись два военных самолета – видео

В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета, один из пилотов погиб. Об этом сообщили ВВС Колумбии.



"С сожалением сообщаем, что два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию, разбились возле 2-го воздушного боевого командования", – говорится в заявлении ВВС.



По данным СМИ, оба пилота катапультировались, но один из них от полученных травм погиб.