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Сирия: 7-8 детей, погибли в результате теракта
06.04.2024 18:45 MIGnews.com

Сирия: 7-8 детей, погибли в результате теракта

Семь детей погибли на юге сирийской провинции Дараа в результате срабатывания "взрывного устройства", сообщают государственные СМИ.

"Семь детей" погибли "и еще двое получили ранения, одна из них женщина, когда в городе Санамайн сработало взрывное устройство, заложенное террористами", сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

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Сирийский центр по правам человека приводит другое число жертв, заявляя, что "восемь детей разного возраста были убиты и еще один получил ранения" в результате взрыва.
 

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