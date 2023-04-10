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Штормовая погода и наводнение в Израиле
10.04.2023 20:17 Ирина Демьянова

Штормовая погода и наводнение в Израиле

Сильный шторм обрушился на север Израиля, наводнения и песчаные бури прокатились по югу страны.

Израильская полиция сообщила, что южный участок шоссе 40 между перекрестком Зихор и Мицпе-Рамон был закрыт в обоих направлениях из-за сильного ветра, дождя и опасений наводнения в понедельник вечером.

Кроме того, трасса 90 от перекрестка Зуким до перекрестка Менуха и от перекрестка Хаарава до Эйлата была закрыта в обоих направлениях. 
Волна жары, охватившая Израиль на прошлой неделе, прекратилась в понедельник вечером, когда подул прохладный влажный воздух, вызвавший ливни и грозы на юге и востоке Израиля. 

На фоне этого в западном Негеве началась песчаная буря . В связи с этим водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах. 
Сильный шторм также пришел через Кинерет, с юго-восточным и юго-западным ветром до 60 км / ч, а над озером были видны гром и молния. 

Тех, кто отдыхает на Песах, просят не купаться во время грозы. Сломанные ветки, летящие предметы, испорченные плавсредства и изменение глубины повышают риск утопления. 

 

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