



Штормовая погода и наводнение в Израиле

Сильный шторм обрушился на север Израиля, наводнения и песчаные бури прокатились по югу страны.



Израильская полиция сообщила, что южный участок шоссе 40 между перекрестком Зихор и Мицпе-Рамон был закрыт в обоих направлениях из-за сильного ветра, дождя и опасений наводнения в понедельник вечером.



Кроме того, трасса 90 от перекрестка Зуким до перекрестка Менуха и от перекрестка Хаарава до Эйлата была закрыта в обоих направлениях.

Волна жары, охватившая Израиль на прошлой неделе, прекратилась в понедельник вечером, когда подул прохладный влажный воздух, вызвавший ливни и грозы на юге и востоке Израиля.



На фоне этого в западном Негеве началась песчаная буря . В связи с этим водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах.

Сильный шторм также пришел через Кинерет, с юго-восточным и юго-западным ветром до 60 км / ч, а над озером были видны гром и молния.



Тех, кто отдыхает на Песах, просят не купаться во время грозы. Сломанные ветки, летящие предметы, испорченные плавсредства и изменение глубины повышают риск утопления.



