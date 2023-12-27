



Шестилетнего мальчика без сопровождения посадили не на тот рейс в США

Шестилетний мальчик полетел один не в тот город США после того, как его "неправильно посадили" на самолет Spirit Airlines.



Каспер летел из Филадельфии, чтобы встретиться со своей бабушкой в Форт-Майерсе, штат Флорида.



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Но он оказался в Орландо - в четырех часах езды от Форт-Майерса - после того, как его по ошибке посадили не на тот самолет.



Компания Spirit Airlines принесла извинения и предложила возместить его бабушке расходы на поездку за Каспером.



Каспер должен был лететь из международного аэропорта Филадельфии в международный аэропорт Юго-Западной Флориды в Форт-Майерсе, чтобы встретиться со своей бабушкой Марией Рамос.



Но в сцене, напоминающей фильм "Один дома 2", когда Кевин сел не на тот рейс и оказался вдали от своей семьи на Рождество, Каспера посадили на самолет до Орландо, который находится в 260 км от Форт-Майерса.

