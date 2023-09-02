



Северная Корея запустила крылатые ракеты в направлении Желтого моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в Желтое море в субботу, через два дня после того, как Сеул и Вашингтон завершили крупномасштабные совместные маневры, сообщили информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.



Запуск состоялся около 4 часов утра, по данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), который не предоставил дополнительных подробностей о последних испытаниях оружия в Пхеньяне.



После провала диалога о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном в 2019 году Корейский полуостров вновь стал ареной постоянной военной эскалации: режим Ким Чен Ына неоднократно испытывал ракеты, союзники проводили масштабные учения, а США регулярно развертывают стратегические активы.