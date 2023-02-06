



Самое мощное за 100 лет землетрясение унесло жизни более 1300 человек

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла потрясло юго-восточную Турцию и северную Сирию рано утром в понедельник, обрушив сотни зданий и унеся жизни более 1300 человек. Сотни людей все еще остаются под завалами, и ожидается, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели будут разбирать груды обломков в городах и поселках по всей области.



По обе стороны границы жители, разбуженные предрассветным землетрясением, выбегали на улицу в холодную, дождливую и снежную зимнюю ночь, когда здания были сравнены с землей, а сильные повторные толчки продолжались.



Спасатели и жители многих городов искали выживших, пробираясь сквозь завалы металла и гигантские груды бетона. В Турции обрушилась больница, а из нескольких учреждений в Сирии были эвакуированы пациенты, в том числе новорожденные.



В Диярбакыр краны и спасательные команды вытаскивали людей на носилках из горы бетонных перекрытий, которые когда-то были жилым домом.

В удерживаемых оппозицией районах Сирии сотни семей остаются под завалами, говорится в заявлении оппозиционной организации по оказанию чрезвычайной помощи "Белые каски".



Медицинские учреждения и больницы были быстро заполнены ранеными, говорят спасатели. Некоторые даже пришлось освободить, включая родильный дом, по данным медицинской организации SAMS.



По словам турецких властей, последовало не менее 20 афтершоков, произошедших несколько часов спустя в светлое время суток, самый сильный из которых был силой 6,6 балла.



Сообщается, что были разрушены здания на обширной территории от сирийских городов Алеппо и Хам до турецкого Диярбакыра, более чем в 330 километрах (200 миль) к северо-востоку. Почти 900 зданий были разрушены в турецких провинциях Газиантеп и Кахраманмараш, сказал вице-президент Фуат Октай. В городе Искандерун на побережье Средиземного моря обрушилась больница, но о жертвах сразу не стало известно, сказал он.



"К сожалению, в это же время мы боремся с чрезвычайно тяжелыми погодными условиями", - сказал Октай журналистам. По его словам, в пострадавших от стихийного бедствия районах развернуты почти 2800 поисково-спасательных групп.



Страны от Тайваня до России и Германии предложили помощь: медицинские препараты, поисковые команды или деньги.



В Турции люди, пытавшиеся покинуть пострадавшие от землетрясения регионы, создавали пробки на дорогах, затрудняя работу бригад скорой помощи, пытавшихся добраться до пострадавших районов. Власти призвали жителей не выезжать на дороги. Мечети по всему региону были открыты в качестве убежища для людей, не имеющих возможности вернуться в поврежденные дома, в то время как температура воздуха держалась около нуля.



Землетрясение сильно повредило самую известную достопримечательность Газиантеп - исторический замок, расположенный на вершине холма в центре города. Части крепостных стен и сторожевых башен были сровнены с землей, а другие части сильно повреждены, как показывают снимки из города.



На северо-западе Сирии землетрясение добавило новых бед удерживаемому оппозицией анклаву в центре провинции Идлиб, который уже много лет находится в осаде, подвергаясь частым авиаударам со стороны России и правительства. Территория зависит от потока помощи из близлежащей Турции - от продуктов питания до медикаментов.



Оппозиционная Сирийская гражданская оборона назвала ситуацию в этом районе "катастрофической", добавив, что целые здания рухнули, а люди оказались в ловушке под обломками.



В небольшом сирийском городе Азмарин, контролируемом повстанцами, расположенном в горах у турецкой границы, в больницу привезли тела нескольких погибших детей, завернутых в одеяла.



По словам президента Турции, в 10 турецких провинциях погибли по меньшей мере 912 человек, более 5400 получили ранения. Число погибших в контролируемых правительством районах Сирии возросло до 326 человек, около 1000 получили ранения, по данным Министерства здравоохранения. В районах, контролируемых повстанцами, по данным организации "Белые каски", погибло не менее 150 человек, хотя медицинская организация SAMS считает, что число погибших составило 106 человек; по данным обеих организаций, сотни людей получили ранения.















