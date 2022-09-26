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Русские ставят блок-пост на "Верхнем Ларсе"
26.09.2022 14:05 Алина Груднева

Русские ставят блок-пост на "Верхнем Ларсе"

На КПП "Верхний Ларс", который находится на границе России и Грузии, устанавливают блок-пост.

 
Соответствующее фото показали очевидцы.
 
Официальных подтверждений того, что военные ставят блок-пост, пока нет. Говорят, что приехал БТР с солдатами.
 
Это происходит на фоне того, что россияне массово пытаются покинуть страну из-за частичной мобилизации.
 

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