



Русские ставят блок-пост на "Верхнем Ларсе"

На КПП "Верхний Ларс", который находится на границе России и Грузии, устанавливают блок-пост.

Соответствующее фото показали очевидцы.

Официальных подтверждений того, что военные ставят блок-пост, пока нет. Говорят, что приехал БТР с солдатами.

Это происходит на фоне того, что россияне массово пытаются покинуть страну из-за частичной мобилизации.