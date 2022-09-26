Русские ставят блок-пост на "Верхнем Ларсе"
На КПП "Верхний Ларс", который находится на границе России и Грузии, устанавливают блок-пост.
Соответствующее фото показали очевидцы.
Официальных подтверждений того, что военные ставят блок-пост, пока нет. Говорят, что приехал БТР с солдатами.
Это происходит на фоне того, что россияне массово пытаются покинуть страну из-за частичной мобилизации.
Очевидцы публикуют фотографии БТР в чате «Верхний Ларс» в телеграме. Подтверждений тому, что военные ставят блок-пост, пока нетhttps://t.co/2PYjeuUafl— Медиазона (@mediazzzona) September 26, 2022
Фото: «Верхний Ларс» / Telegram pic.twitter.com/3vDEQ66IWQ