



Россия совершила масштабную кибератаку на украинские телеканалы

28 марта около 9:30 враг пытался заглушить эфиры собственных и партнерских телеканалов 1+1 media где, в частности, транслируются каналы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, 2+2, УНИАН и другие, сообщили в холдинге 1+1 media.



Так, вместо телемарафона и контента других вещателей, украинские зрители некоторое время видели пропагандистский контент РФ. Все эти действия РФ совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине.



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Отмечается, что по состоянию на сейчас проблема устранена, спутниковое вещание восстановлено. В холдинге призвали украинцев соблюдать информационную гигиену, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию.



