



Российский истребитель сбил американский беспилотник над Черным морем



Во вторник российский истребитель сбил беспилотник ВВС США над Черным морем.



Российский истребитель повредил пропеллер американского беспилотника MQ-9 Reaper, сообщил американский чиновник, знакомый с инцидентом.



Беспилотник Reaper и два истребителя СУ-27 Flanker находились над международными водами Черного моря, когда один из российских истребителей намеренно пролетел перед беспилотным летательным аппаратом и слил топливо перед ним, по словам чиновника. Затем один из самолетов повредил пропеллер Reaper, который установлен на задней части беспилотника, сказал чиновник. Повреждение винта вынудило США утопить Reaper в международных водах в Черном море.



ВВС США выпустили заявление, в котором обвинили российский самолет в "безрассудных, необоснованных и непрофессиональных действиях".



"Примерно в 7:03 утра по среднеевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер MQ-9, в результате чего американские силы были вынуждены сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз до столкновения Су-27 сливали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к небезопасности и непрофессионализму", - сказал в заявлении генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер, командующий ВВС США в Европе и ВВС в Африке.



Президент Джо Байден был проинформирован об инциденте советником по национальной безопасности Джейком Салливаном во вторник утром, по словам координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби.



Кирби сказал, что перехват российскими самолетами американских самолетов над Черным морем - "не редкость", и отметил, что в последние недели были и другие перехваты.



Но он сказал, что эпизод, произошедший во вторник, уникален тем, насколько "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.



CNN обратился за комментариями в Министерство обороны России.



Самолеты России и США уже летали над Черным морем в ходе войны в Украине, но это первое известное подобное взаимодействие, потенциально опасная эскалация в критический момент боевых действий.



США используют беспилотники Reaper над Черным морем с самого начала войны, используя их для наблюдения за этим районом. По данным ВВС, беспилотники Reaper могут летать на высоте до 15 тысяч метров, они оснащены датчиками и возможностями для сбора разведданных и проведения разведки в течение длительного периода времени, что делает их идеальной платформой для отслеживания перемещений на поле боя и в Черном море.