



Родители защищают мертвых дочерей от изнасилования решетками и замками

Родители в Пакистане теперь защищают своих мертвых дочерей от изнасилования, устанавливая решетки и навешивая на их могилы висячие замки, сообщает пакистанская газета Daily Times.



Сообщается, что в стране растет число случаев некрофилии.



"То, что в стране, гордящейся своими семейными ценностями, каждые два часа насилуют женщину, мы уже осознали. Но душераздирающего вида висячих замков на могилах женщин достаточно, чтобы все общество со стыдом склонило голову и никогда не смело смотреть на так называемые сосуды чести", - говорится в редакционной статье Daily Times.



Харрис Султан, бывший мусульманский активист-атеист и автор книги "Проклятие Аллаха, почему я покинул ислам", обвинил жесткую исламистскую идеологию в таких развратных действиях.



"Пакистан создал настолько озабоченное, сексуально неудовлетворенное общество, что люди теперь навешивают висячие замки на могилы своих дочерей, чтобы предотвратить их изнасилование. Когда вы связываете паранджу с изнасилованием, она следует за вами до могилы, - написал Султан в среду в Твиттере.



Это делается как отчаянная попытка обеспечить неприкосновенность мертвых тел на случай, если какие-нибудь развратные изверги попытаются использовать их для удовлетворения своей похоти. Учитывая безудержный рост некрофилии, нельзя не понять стремление защитить близких, сообщает Daily Times.



Другой пользователь Твиттера Саджид Юсаф Шах написал: "Социальная среда, созданная #Пакистаном, породила сексуально озабоченное и подавленное общество, где некоторые люди прибегают к запиранию могил своих дочерей, чтобы защитить их от сексуального насилия. Такая связь между изнасилованием и одеждой человека ведет только к пути, наполненному горем и отчаянием".



СМИ пишут, что женские тела неоднократно выкапывались и осквернялись. В 2011 году в Пакистане был зарегистрирован случай некрофилии, когда смотритель кладбища по имени Мухаммад Ризван из Северного Назимабада, Карачи, был арестован после того, как признался в изнасиловании 48 женских трупов.



По данным Национальной комиссии по правам человека, более 40 процентов пакистанских женщин хотя бы раз в жизни подвергались насилию в той или иной форме.