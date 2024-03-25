



РФ вывела из строя ДнепроГЭС на годы

В результате ракетной атаки армии РФ ДнепроГЭС выведена из строя на длительное время – для ее восстановления понадобятся годы. И это очень предварительный прогноз, поскольку размеры разрушений еще нуждаются в тщательном обследовании.



Такое заявление сделал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканала "Суспільне" в понедельник, 25 марта, заверив, что ситуация на дамбе контролируемая, угрозы прорыва ДнепроГЭС нет.



"Сама дамба на сегодняшний день не повреждена. Только повреждены подкрановые балки, расположенные на дамбе, и мостовой переход", – уточнил Сирота и добавил, что Укргидроэнерго вместе с соответствующими службами будет пытаться как можно быстрее восстановить мостовой переход.



Впрочем, пока на станции нельзя разобрать все завалы – и перекрытия, и стены с подкрановыми балками наклонились на машинный зал. И чтобы добраться до нижней, необходимо демонтировать верхнюю часть машзала.



"Мы провели совещание с главой Запорожской ОВА, чтобы к ликвидации последствий присоединились специалисты ГСЧС по технике демонтажа перекрытий", – рассказал Сирота.



Он напомнил, что ДнепроГЭС была самой большой станцией Днепровского каскада и после ракетного удара энергосистема Украины потеряла 1 тыс. МВт маневренной мощности.







Как сообщал Mignews, утром 22 марта войска РФ в результате массированного ракетного удара по Украине попали по гидросооружениям и плотине на ДнепроГЭС.​​​​​