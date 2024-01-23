



РФ устроила обстрел Харькова и Киева – летели крылатые ракеты и баллистика



Рано утром во вторник, 23 января, РФ устроила массированную ракетную атаку по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Российская стратегическая авиация запустила предварительно крылатые ракеты, о чем предупредили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Позже стало известно, что летели и баллистические ракеты.



! По состоянию на 08:20 в Киеве уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых людей госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.



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Уже в 06:02 Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет летит над Сумской областью в направлении Полтавской. Тогда же взлетел еще один бомбардировщиков Ту-22.



"Предварительно в воздушном пространстве РФ 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область)", – сообщали Воздушные силы ВСУ.



Взрывы звучали в Харькове и Киеве. По украинской столице российские войска нанесли комбинированный удар: сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.



Эту информацию подтвердил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире Национального телемарафона.



"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. То есть сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А затем, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были "Искандеры"", – сказал он.



Шаманов отметил, что количество и точный вид ракет предоставят Воздушные силы.



Из-за обстрела Киева вспыхнули авто и начался пожар в доме. Также повреждены детсад, есть раненые, говорится в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.



Святошинский район:

раненый, горят авто, повреждения детсада и дома

зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;

предварительно, есть повреждение детского сада;

предварительно, есть повреждение одного дома.

"Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" - добавили в администрации.



Кроме того, по данным Кличко, в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира.



"В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар, обнаружили одну пострадавшую", - добавил мэр.



Позже Виталий Кличко сообщил, что в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты.



"Происходит эвакуация людей из дома", – сообщил Виталий Кличко.



Соломенский район: есть пострадавший и пожар в жилом доме



Как рассказал Кличко, в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна.



"В настоящее время одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе", - добавил он.



Также Кличко сообщил и о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в этом же районе.



Печерский район



По данным Кличко, в Печерском районе попадание в нежилое здание.



"Подразделения экстренных служб направляются на место", - добавил он.



В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без последующего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).



Информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются.



КГВА опубликовала первые фото последствий обстрела Киева в Соломенском районе. "Последствия ракетного удара в Соломенском районе столицы", – говорится в сообщении.