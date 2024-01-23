РФ устроила обстрел Харькова и Киева – летели крылатые ракеты и баллистика
Рано утром во вторник, 23 января, РФ устроила массированную ракетную атаку по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Российская стратегическая авиация запустила предварительно крылатые ракеты, о чем предупредили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Позже стало известно, что летели и баллистические ракеты.
! По состоянию на 08:20 в Киеве уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых людей госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.
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Уже в 06:02 Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет летит над Сумской областью в направлении Полтавской. Тогда же взлетел еще один бомбардировщиков Ту-22.
"Предварительно в воздушном пространстве РФ 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область)", – сообщали Воздушные силы ВСУ.
Взрывы звучали в Харькове и Киеве. По украинской столице российские войска нанесли комбинированный удар: сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.
Эту информацию подтвердил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире Национального телемарафона.
"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. То есть сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А затем, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были "Искандеры"", – сказал он.
Шаманов отметил, что количество и точный вид ракет предоставят Воздушные силы.
Из-за обстрела Киева вспыхнули авто и начался пожар в доме. Также повреждены детсад, есть раненые, говорится в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.
Святошинский район:
- раненый, горят авто, повреждения детсада и дома
- зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;
- предварительно, есть повреждение детского сада;
- предварительно, есть повреждение одного дома.
"Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" - добавили в администрации.
Кроме того, по данным Кличко, в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира.
"В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар, обнаружили одну пострадавшую", - добавил мэр.
Позже Виталий Кличко сообщил, что в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты.
"Происходит эвакуация людей из дома", – сообщил Виталий Кличко.
Соломенский район: есть пострадавший и пожар в жилом доме
Как рассказал Кличко, в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна.
"В настоящее время одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе", - добавил он.
Также Кличко сообщил и о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в этом же районе.
Печерский район
По данным Кличко, в Печерском районе попадание в нежилое здание.
"Подразделения экстренных служб направляются на место", - добавил он.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без последующего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
Информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются.
КГВА опубликовала первые фото последствий обстрела Киева в Соломенском районе. "Последствия ракетного удара в Соломенском районе столицы", – говорится в сообщении.