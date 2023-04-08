Новости » Происшествия
Рестлинг-промоутер WWE извинился за использование фото Освенцима в рекламе шоу
08.04.2023 11:48 Наталья Богинская

Рестлинг-промоутер WWE извинился за использование фото Освенцима в рекламе шоу

В пятницу рестлинг-промоутер World Wrestling Entertainment извинилась за использование изображения из лагеря смерти Освенцим для продвижения одного из своих матчей во время премьеры WrestleMania 39 в прошлые выходные.
 

Изображение использовалось в рекламном пакете матча между Реем Мистерио и Домиником Мистерио на предварительном показе 1 апреля.

“Мы ничего не знали о том, что изображено. Как только узнали, сразу убрали. Мы приносим извинения за эту ошибку”, – говорится в заявлении WWE.


Сюжетная линия между отцом и сыном включает в себя то, что Доминик Мистерио попадает в тюрьму после инцидента с отцом во время Рождества. Образ Освенцима появился, когда Доминик сказал в промо: “Думаешь, это игра для меня? Я служил тяжело. И я выжил”. Фотография из концлагеря в Освенциме, где 1,1 миллиона человек, в основном евреев, были убиты нацистами во время Второй мировой войны, была заменена кадрами колючей проволоки и пустой тюремной камеры в промо перед матчем и в повторах.

Некоторые любители рестлинга заметили использование фотографии Освенцима. Это привлекло больше внимания после того, как Мемориальный музей Освенцима написал в Twitter в среду, что использование изображения “трудно назвать ошибкой редактирования”.

“Эксплуатация места, ставшего символом огромной человеческой трагедии, бессовестна и оскорбляет память всех жертв Освенцима”, – говорится в заявлении мемориала.


WrestleMania 39 на стадионе SoFi собрала 161 892 человека и установила рекорды стадиона за один день в обе ночи. Это также было самым транслируемым событием на Peacock со времен прошлогоднего Суперкубка. Рей Мистерио, который на прошлой неделе был введен в Зал славы WWE, победил в матче своего сына.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы