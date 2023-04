Рестлинг-промоутер WWE извинился за использование фото Освенцима в рекламе шоу

В пятницу рестлинг-промоутер World Wrestling Entertainment извинилась за использование изображения из лагеря смерти Освенцим для продвижения одного из своих матчей во время премьеры WrestleMania 39 в прошлые выходные.



So WWE used footage of Auschwitz in the Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio video package that aired on its pre-show. Relevant shot is at about the 15-second mark. What an unforced error that is. pic.twitter.com/DbZY9BOOx5

Изображение использовалось в рекламном пакете матча между Реем Мистерио и Домиником Мистерио на предварительном показе 1 апреля.

Сюжетная линия между отцом и сыном включает в себя то, что Доминик Мистерио попадает в тюрьму после инцидента с отцом во время Рождества. Образ Освенцима появился, когда Доминик сказал в промо: “Думаешь, это игра для меня? Я служил тяжело. И я выжил”. Фотография из концлагеря в Освенциме, где 1,1 миллиона человек, в основном евреев, были убиты нацистами во время Второй мировой войны, была заменена кадрами колючей проволоки и пустой тюремной камеры в промо перед матчем и в повторах.



Некоторые любители рестлинга заметили использование фотографии Освенцима. Это привлекло больше внимания после того, как Мемориальный музей Освенцима написал в Twitter в среду, что использование изображения “трудно назвать ошибкой редактирования”.

The fact that Auschwitz image was used to promote a WWE match is hard to call "an editing mistake". Exploiting the site that became a symbol of enormous human tragedy is shameless and insults the memory of all victims of Auschwitz.https://t.co/b4bbYgWPwj https://t.co/Xud4rbhEUS pic.twitter.com/tuJrzmK6mQ