



Рекордные лесные пожары в Канаде: могут эвакуировать около 60 тысяч человек

Рекордные лесные пожары в западной канадской провинции Британская Колумбия заставляют еще большее количество людей покидать свои дома. Сейчас канадские спасатели борются с неконтролируемым пожаром, который уничтожил имущество и закрыл части большой национальной автомагистрали, пишет агентство Reuters.



Провинция ввела чрезвычайное положение поздно вечером в пятницу, предоставив чиновникам больше полномочий для борьбы с рисками пожара.



К субботе более 35 000 жителей получили приказ об эвакуации, а еще 30 000 были под эвакуацией.



Пожар Макдугал-Крик сосредоточен вокруг Келоуны, города примерно в 300 км к востоку от Ванкувера с населением около 150 000 человек. Но другие пожары, усиленные сильной засухой, были зарегистрированы ближе к границе США и на северо-западе США в Тихом океане.



Премьер Британской Колумбии Дэниел Эби также ввел запрет на несущественные поездки в субботу, чтобы освободить жилье для эвакуированных и пожарных. Власти призвали людей избегать поездок в зоны пожара и не использовать дроны для фотографирования, потому что это по их мнению, усложнит работу пожарных.



Официальные лица пока не дают никаких оценок общего количества разрушенных зданий.

