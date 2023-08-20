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Рекордные лесные пожары в Канаде: могут эвакуировать около 60 тысяч человек
20.08.2023 18:19 Ирина Демьянова

Рекордные лесные пожары в Канаде: могут эвакуировать около 60 тысяч человек

Рекордные лесные пожары в западной канадской провинции Британская Колумбия заставляют еще большее количество людей покидать свои дома. Сейчас канадские спасатели борются с неконтролируемым пожаром, который уничтожил имущество и закрыл части большой национальной автомагистрали, пишет агентство Reuters.

Провинция ввела чрезвычайное положение поздно вечером в пятницу, предоставив чиновникам больше полномочий для борьбы с рисками пожара.

К субботе более 35 000 жителей получили приказ об эвакуации, а еще 30 000 были под эвакуацией.

Пожар Макдугал-Крик сосредоточен вокруг Келоуны, города примерно в 300 км к востоку от Ванкувера с населением около 150 000 человек. Но другие пожары, усиленные сильной засухой, были зарегистрированы ближе к границе США и на северо-западе США в Тихом океане.

Премьер Британской Колумбии Дэниел Эби также ввел запрет на несущественные поездки в субботу, чтобы освободить жилье для эвакуированных и пожарных. Власти призвали людей избегать поездок в зоны пожара и не использовать дроны для фотографирования, потому что это по их мнению, усложнит работу пожарных.

Официальные лица пока не дают никаких оценок общего количества разрушенных зданий.
 

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