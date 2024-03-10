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Ракетная угроза в Курске: на нефтебазу рухнул БПЛА
10.03.2024 07:34 Алина Груднева

Ракетная угроза в Курске: на нефтебазу рухнул БПЛА

Утром, 10 марта, в российском Курске была объявлена ракетная опасность.

Информацию об этом подтвердил губернатор региона Роман Старовойт.

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Позже он сообщил, что нефтебаза в области подверглась атаке дронов. Беспилотник рухнул на территории объекта. 

На место происшествия отправлены пожарные команды и сотрудники других экстренных служб. В атаке Старовойт традиционно обвинил Украину.

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