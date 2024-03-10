



Ракетная угроза в Курске: на нефтебазу рухнул БПЛА

Утром, 10 марта, в российском Курске была объявлена ракетная опасность.



Информацию об этом подтвердил губернатор региона Роман Старовойт.



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Позже он сообщил, что нефтебаза в области подверглась атаке дронов. Беспилотник рухнул на территории объекта.



На место происшествия отправлены пожарные команды и сотрудники других экстренных служб. В атаке Старовойт традиционно обвинил Украину.