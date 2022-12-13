



Протесты в Бразилии: противники президента жгут автомобили и штурмуют полицию

Противники пророссийски настроенного Лулы да Силвы, выигравшего президентские выборы в Бразилии, вчера вечером столкнулись с силовиками, подожгли несколько автомобилей и попытались вторгнуться в штаб-квартиру федеральной полиции в столице, пишет DW.



Вчерашние беспорядки произошли после того, как полиция привела в исполнение ордер на арест Хосе Акацио Серере Шаванте, подозреваемого в участии в протестах против нового президента.



Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии с небольшим отрывом: проголосовали за него 50,85% граждан, за действующего президента Жаира Болсонару — 49,15%.



После того как крайне правый Болсонару проиграл переизбрание левому Луису Инасиу Луле да Силве 30 октября, многие из его сторонников собрались у военных казарм по всей стране, отказываясь признать поражение и призывая вооруженные силы вмешаться.



Болсонару, который неоднократно заявлял, что система электронного голосования в стране уязвима для мошенничества, не признал своего поражения.



Инаугурация Лулы назначена на 1 января.