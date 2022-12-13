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Протесты в Бразилии: противники президента жгут автомобили и штурмуют полицию
13.12.2022 16:20 Евгения Маркова

Протесты в Бразилии: противники президента жгут автомобили и штурмуют полицию

Противники пророссийски настроенного Лулы да Силвы, выигравшего президентские выборы в Бразилии, вчера вечером столкнулись с силовиками, подожгли несколько автомобилей и попытались вторгнуться в штаб-квартиру федеральной полиции в столице, пишет DW.

Вчерашние беспорядки произошли после того, как полиция привела в исполнение ордер на арест Хосе Акацио Серере Шаванте, подозреваемого в участии в протестах против нового президента.

Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии с небольшим отрывом: проголосовали за него 50,85% граждан, за действующего президента Жаира Болсонару — 49,15%.

После того как крайне правый Болсонару проиграл переизбрание левому Луису Инасиу Луле да Силве 30 октября, многие из его сторонников собрались у военных казарм по всей стране, отказываясь признать поражение и призывая вооруженные силы вмешаться.

Болсонару, который неоднократно заявлял, что система электронного голосования в стране уязвима для мошенничества, не признал своего поражения. 

Инаугурация Лулы назначена на 1 января. 

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