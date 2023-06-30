Новости » Происшествия
Пресечена контрабанда наркотиков на 1,5 млн шекелей из Египта
30.06.2023 18:50 Алина Груднева

Пресечена контрабанда наркотиков на 1,5 млн шекелей из Египта

Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку контрабанды наркотиков, стоимость которых оценивается примерно в 1,5 млн шекелей.

"Солдаты ЦАХАЛа обнаружили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики из Египта на территорию Израиля. Солдаты ЦАХАЛ были отправлены на место происшествия и конфисковали 38 кг наркотиков на сумму около 1 500 000 шекелей", - сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что в результате многочасового преследования подозреваемых удалось задержать одного человека.

"Конфискованные наркотики и подозреваемый были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования", - добавили в ЦАХАЛе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы