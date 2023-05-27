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Пожар на границе с Газой: трое задержанных
27.05.2023 17:49 Алина Груднева

Пожар на границе с Газой: трое задержанных

В приграничном с Газой районе, возле кибуца Кармия, удалось взять под контроль масштабный пожар.

По последним данным, полностью сгорели две машины туристов, выбравшихся отдохнуть на природе.

Предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что часть посетителей леса прибыла на отдых с раннего утра.

По подозрениям, отдыхающие разожгли костер, который и стал причиной пожара. Полиция задержала троих подозреваемых в поджоге. Их доставили на допрос.
 

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