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После атаки на посольство в Пекине: местный Хабад получит охрану
13.10.2023 12:41 Алина Груднева

После атаки на посольство в Пекине: местный Хабад получит охрану

Пекинский Хабад закрывается на выходные по совету израильского посольства и полиции после того, как было совершено нападение на дипломата.

Предположительно, речь шла о теракте.

В Хабаде заявили, что полиция пообещала круглосуточную охрану. Возле посольства в настоящее время дежурят офицеры и правоохранители в штатском.

Примерно в 2 километрах от палестинского посольства в Пекине также размещена охрана.

Напомним, что в результате нападения сотрудник посольства Израиля получил ножевое ранение.

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