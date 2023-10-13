



После атаки на посольство в Пекине: местный Хабад получит охрану

Пекинский Хабад закрывается на выходные по совету израильского посольства и полиции после того, как было совершено нападение на дипломата.



Предположительно, речь шла о теракте.



В Хабаде заявили, что полиция пообещала круглосуточную охрану. Возле посольства в настоящее время дежурят офицеры и правоохранители в штатском.



Примерно в 2 километрах от палестинского посольства в Пекине также размещена охрана.



Напомним, что в результате нападения сотрудник посольства Израиля получил ножевое ранение.