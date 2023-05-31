



После атаки беспилотника: в краснодарском крае горит нефтезавод

Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, предварительно, из-за попадания БПЛА, пострадавших нет, огонь локализован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.



"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Уточняется, что для быстрой ликвидации огня на месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.

По словам главы региона, ситуация находится под его личным контролем.