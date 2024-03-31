Польша подняла авиацию на фоне атаки РФ на Украину
В ночь на 31 марта Польша подняла в небо авиацию на фоне ракетной атаки РФ по Украине.
Об этом проинформировали Вооруженные силы страны.
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"Польские и союзнические самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении.
В Польше отметили, что наблюдается активная деятельность дальней авиации РФ, которая связана с ударами по объектам на территории Украины.
"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", - добавили в Польше.