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Польша подняла авиацию на фоне атаки РФ на Украину
31.03.2024 07:14 Алина Груднева

Польша подняла авиацию на фоне атаки РФ на Украину

В ночь на 31 марта Польша подняла в небо авиацию на фоне ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом проинформировали Вооруженные силы страны.

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"Польские и союзнические самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении.

В Польше отметили, что наблюдается активная деятельность дальней авиации РФ, которая связана с ударами по объектам на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", - добавили в Польше.

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