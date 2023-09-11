



Подросток, вооруженный ножом, ранил четверых взрослых в российской школе

В Ростовской области вооруженный ножом 15-летний подросток ранил четверых взрослых в школе на хуторе Красный Десант Неклиновского района. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.



Легкие ранения получили трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Нападавшим оказался ученик девятого класса, страдающий психическим заболеванием. Инцидент произошел при его “попытке зайти в школу”.



Сообщается, что подростка “скрутили” родители. По предварительным данным, тревожная кнопка в школе не сработала. Тяжелее других ранен мужчина, который привел в школу свою внучку – он получил пять ножевых ранений.



По словам очевидцев, подросток зашел в школу в маске. Когда вахтерша попросила снять ее, он отказался и начал угрожать женщине. За нее вступился дедушка ученицы, после чего подросток напал на него.



Допросить нападавшего пока не удалось, он находится в невменяемом состоянии.