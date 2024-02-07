



На полигоне одного из заводов под Ижевском прогремел мощный взрыв

В среду, 7 февраля, возле российского Ижевска прогремел мощный взрыв.



По данным российских СМИ, это произошло на полигоне завода, который производит ракетные двигатели.



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В МЧС РФ позже заверили, что речь идет о "рядовых технических работах. Информация о жертвах не поступала.

Ижевск, что там у вас происходит?



Керосинку рвануло или што? pic.twitter.com/6SJR2aqCOx — Alexander Kovalenko (@zloy_odessit) February 7, 2024