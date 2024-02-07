На полигоне одного из заводов под Ижевском прогремел мощный взрыв
В среду, 7 февраля, возле российского Ижевска прогремел мощный взрыв.
По данным российских СМИ, это произошло на полигоне завода, который производит ракетные двигатели.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В МЧС РФ позже заверили, что речь идет о "рядовых технических работах. Информация о жертвах не поступала.
Ижевск, что там у вас происходит?— Alexander Kovalenko (@zloy_odessit) February 7, 2024
Керосинку рвануло или што? pic.twitter.com/6SJR2aqCOx
Ижевск, шо с йебалом? pic.twitter.com/Ph7mNGEBuQ— ✙transformator🇺🇲🇲🇩🇺🇦 (@EugeneA81417655) February 7, 2024
👀👀👀 Ижевск, что-то хлопнуло серьезно.— Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) February 7, 2024
Есть местные корреспонденты от туда?
Что за волна апокалипсиса на россии? pic.twitter.com/cQICq3YcGc