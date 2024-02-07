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На полигоне одного из заводов под Ижевском прогремел мощный взрыв
07.02.2024 20:33 Алина Груднева

На полигоне одного из заводов под Ижевском прогремел мощный взрыв

В среду, 7 февраля, возле российского Ижевска прогремел мощный взрыв.

По данным российских СМИ, это произошло на полигоне завода, который производит ракетные двигатели.

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В МЧС РФ позже заверили, что речь идет о "рядовых технических работах. Информация о жертвах не поступала.

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