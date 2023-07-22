



Побережье Уругвая усеяно тысячами мертвых пингвинов

За последние 10 дней произошли события, которые вызывают тревогу у ученых и общества, так как могут привести к серьезной экологической катастрофе. На берегах в восточном побережье Уругвая зафиксирована массовая гибель пингвинов - обнаружены тела порядка 2000 животных.



Увеличенная смертность пингвинов была зафиксирована в Атлантическом океане, и их тела были выброшены на побережье Уругвая. Причины такой трагедии могут быть связаны с голодом и плохими погодными условиями, сообщает AFP.



Эти пингвины относятся к виду Магеллановых, и большинство из них являются молодыми особями. Многие из обнаруженных тел не имели жировых запасов и были с пустыми желудками, что указывает на недостаток пищи.



Ученые рассматривают возможные причины массовой гибели, включая незаконный и чрезмерный вылов природных ресурсов. Кроме того, субтропический циклон, который прошел над юго-восточным побережьем Бразилии в середине июля, также может оказать влияние на ситуацию, вызывая гибель слабых животных из-за плохой погоды.



Помимо Магеллановых пингвинов, побережье Монтевидео столкнулось с массовой гибелью других морских существ, таких как буревестники, альбатросы, чайки, морские черепахи и морские львы, тела которых были обнаружены мертвыми на пляжах Мальдонадо. Ситуация требует серьезного внимания и дальнейших исследований, чтобы понять масштаб и причины этой трагедии и предпринять необходимые меры для сохранения биоразнообразия и защиты морских экосистем.