Переполох на юге Италии: Установлена "слишком провокационная" статуя русалки
Новая статуя русалки, установленная на площади в рыбацкой деревне в Апулии, на юге Италии, вызвала ажиотаж из-за того, что она "слишком провокационна". Статуя была создана студентами художественной школы Луиджи Россо в Монополе, а затем установлена на площади Леви-Монтальчине, пишет The Guardian.
Скульптура, которая еще официально не открыта, уже стала объектом насмешек после того, как ее фотографии были опубликованы в социальных сетях.
"Похоже на русалку с двумя силиконовыми грудями и, прежде всего, огромной задницей, никогда не виданной у русалок", – пишут комментаторы. “Меня очень забавляет эта штука, но вряд ли она станет еще одной достопримечательностью для туристов".
Однако, другие отнеслись к новой статуе гораздо благосклоннее.
"Студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", – считают они.
Адольфо Марчиано, директор художественной школы Луиджи Россо, защитил статую, сказав, что это "дань уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами". Он пояснил, что мэр Монополи поручил студентам создать несколько статуй для города, в частности одну на тему моря.
“Студенты собрались вместе и придумали такую идею. Мэрии показали масштабную модель, ее одобрили, а затем решили, что законченная скульптура будет размещена на площади”, – сказал он.
По словам Марчиано, он не хотел судить о вдохновении студентов, но рассматривал работу "как представление о реальности, в данном случае женского тела".
“Вы видите рекламу на телевидении с очень худыми моделями, но эта русалка – дань подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране”, – добавил директор.
"Это позор, потому что студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", – сказал он.
Uma sereia apareceu na comuna italiana de Monopoli, causando uma reação mista— Macedônia 🇲🇰🇬🇷🇷🇺🇨🇫 (@CelsoDamas58745) May 1, 2023
Segundo relatos da mídia, a escultura instalada na praça foi criada por alunos da escola de arte de Luigi Rosso, que queriam “homenagear as vítimas de acidentes de trabalho”. pic.twitter.com/bDjWQLruxz