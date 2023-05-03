



Переполох на юге Италии: Установлена "слишком провокационная" статуя русалки

Новая статуя русалки, установленная на площади в рыбацкой деревне в Апулии, на юге Италии, вызвала ажиотаж из-за того, что она "слишком провокационна". Статуя была создана студентами художественной школы Луиджи Россо в Монополе, а затем установлена ​​на площади Леви-Монтальчине, пишет The Guardian.



Скульптура, которая еще официально не открыта, уже стала объектом насмешек после того, как ее фотографии были опубликованы в социальных сетях.



"Похоже на русалку с двумя силиконовыми грудями и, прежде всего, огромной задницей, никогда не виданной у русалок", – пишут комментаторы. “Меня очень забавляет эта штука, но вряд ли она станет еще одной достопримечательностью для туристов".



Однако, другие отнеслись к новой статуе гораздо благосклоннее.



"Студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", – считают они.



Адольфо Марчиано, директор художественной школы Луиджи Россо, защитил статую, сказав, что это "дань уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами". Он пояснил, что мэр Монополи поручил студентам создать несколько статуй для города, в частности одну на тему моря.



“Студенты собрались вместе и придумали такую идею. Мэрии показали масштабную модель, ее одобрили, а затем решили, что законченная скульптура будет размещена на площади”, – сказал он.



По словам Марчиано, он не хотел судить о вдохновении студентов, но рассматривал работу "как представление о реальности, в данном случае женского тела".



“Вы видите рекламу на телевидении с очень худыми моделями, но эта русалка – дань подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране”, – добавил директор.



"Это позор, потому что студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", – сказал он.