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Переполох на юге Италии: Установлена "слишком провокационная" статуя русалки
03.05.2023 19:28 Наталья Богинская

Переполох на юге Италии: Установлена "слишком провокационная" статуя русалки

Новая статуя русалки, установленная на площади в рыбацкой деревне в Апулии, на юге Италии, вызвала ажиотаж из-за того, что она "слишком провокационна". Статуя была создана студентами художественной школы Луиджи Россо в Монополе, а затем установлена ​​на площади Леви-Монтальчине, пишет The Guardian.

Скульптура, которая еще официально не открыта, уже стала объектом насмешек после того, как ее фотографии были опубликованы в социальных сетях.

"Похоже на русалку с двумя силиконовыми грудями и, прежде всего, огромной задницей, никогда не виданной у русалок", – пишут комментаторы. “Меня очень забавляет эта штука, но вряд ли она станет еще одной достопримечательностью для туристов".

Однако, другие отнеслись к новой статуе гораздо благосклоннее.

 "Студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", – считают они.

Адольфо Марчиано, директор художественной школы Луиджи Россо, защитил статую, сказав, что это "дань уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами". Он пояснил, что мэр Монополи поручил студентам создать несколько статуй для города, в частности одну на тему моря.

“Студенты собрались вместе и придумали такую идею. Мэрии показали масштабную модель, ее одобрили, а затем решили, что законченная скульптура будет размещена на площади”, – сказал он.

По словам Марчиано, он не хотел судить о вдохновении студентов, но рассматривал работу "как представление о реальности, в данном случае женского тела".

“Вы видите рекламу на телевидении с очень худыми моделями, но эта русалка – дань подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране”, – добавил директор.

"Это позор, потому что студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", – сказал он.

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