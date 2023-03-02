



Паника в Тульской области из-за упавшего БПЛА: усилены меры безопасности

В лесополосе Тульской области прогремел взрыв, судя по всему, из-за падения беспилотника.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Дюмина.



Telegram-канал Mash сообщает, что дрон якобы был направлен на Щекинскую ГРЭС.



Уточняется, что в связи с ситуацией Дюмин распорядился усилить меры безопасности в Тульской области.



Кроме того, губернатор приказал при необходимости развернуть в кратчайшие сроки дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.