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Паника в Тульской области из-за упавшего БПЛА: усилены меры безопасности
02.03.2023 15:04 Алина Груднева

Паника в Тульской области из-за упавшего БПЛА: усилены меры безопасности

В лесополосе Тульской области прогремел взрыв, судя по всему, из-за падения беспилотника.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Дюмина.

Telegram-канал Mash сообщает, что дрон якобы был направлен на Щекинскую ГРЭС.

Уточняется, что в связи с ситуацией Дюмин распорядился усилить меры безопасности в Тульской области.

Кроме того, губернатор приказал при необходимости развернуть в кратчайшие сроки дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.

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