



Пакистанская армия: иранские “террористы” убили четырех солдат

Армия Пакистана заявила в субботу, что нападавшие из Ирана убили четырех солдат пограничного патруля.



“Группа террористов, действовавшая с иранской стороны, атаковала обычный пограничный патруль пакистанских сил безопасности, действовавший вдоль пакистано-иранской границы»”, — говорится в заявлении армии.



Он добавил, что пакистанские власти устанавливают контакты с Ираном для принятия эффективных мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

