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Пакистанская армия: иранские “террористы” убили четырех солдат
01.04.2023 15:34 Ирина Демьянова

Пакистанская армия: иранские “террористы” убили четырех солдат

Армия Пакистана заявила в субботу, что нападавшие из Ирана убили четырех солдат пограничного патруля.

“Группа террористов, действовавшая с иранской стороны, атаковала обычный пограничный патруль пакистанских сил безопасности, действовавший вдоль пакистано-иранской границы»”, — говорится в заявлении армии.

Он добавил, что пакистанские власти устанавливают контакты с Ираном для принятия эффективных мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
 

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