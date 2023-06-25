



Пакистан обвинил Индию в убийстве своих граждан в Кашмире

Вооруженные силы Пакистана заявили 24 июня, что два пастуха были убиты индийскими войсками в спорном гималайском регионе Кашмир , что стало первым подобным конфликтом после прекращения огня в 2021 году между двумя соседями Южной Азии, владеющими ядерным оружием, пишет Reuters.



Выстрелы прогремели в секторе Саттвал на Линии контроля - фактической границе между двумя странами, говорится в заявлении армии, которая предупредиля, что оставляет за собой право на ответный удар.



"Индийская армия, демонстрируя свой обычный бесчеловечный подход к невинным кашмирцам, открыла беспорядочный огонь по группе пастухов в секторе Саттвал", - говорится в заявлении.



Осудив убийства и нарушение режима прекращения огня, пакистанский МИД вызвал индийского посла, чтобы выразить протест.



Индийская армия не ответила на просьбу журналистов о комментарии.



В 2021 году обе стороны договорились о прекращении огня вдоль спорной границы в живописной долине. И Индия и Пакистан претендуют на Кашмир, каждая страна контролирует часть его территории. С момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году страны провели три войны, две из них – за Кашмир.



