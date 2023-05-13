



Пакистан: более десятка человек погибли в результате теракта в Белуджистане

По меньшей мере 13 человек, в том числе солдаты, погибли в результате нападения на объект безопасности на юго-западе Пакистана.



Лагерь пограничного корпуса в мусульманском районе Баг на севере Белуджистана подвергся нападению рано утром в пятницу. Военные начали операцию по освобождению заложников и очистке территории, говорится в заявлении межведомственного отдела по связям с общественностью вооруженных сил в субботу.



В ходе операции "погибли не менее шести военнослужащих и один мирный житель", говорится в сообщении. Еще шесть человек, в том числе женщина, получили ранения.



Среди погибших были все шестеро нападавших, которые, по словам военных, были хорошо экипированы и штурмовали комплекс.



"Сложная операция по разминированию включала операцию по освобождению заложников, а также спасение трех семей из жилого дома. Террористы не пощадили даже детей своим ужасающим подходом. Силы безопасности вместе с нацией по-прежнему полны решимости пресечь все попытки саботировать мир, стабильность и прогресс в Белуджистане", — говорится в заявлении.



Провинция Белуджистан, граничащая с Ираном и Афганистаном, имеет стратегическое значение из-за богатых запасов меди, цинка и природного газа. Города провинции являются постоянной мишенью вооруженных группировок.



Большая часть насилия рассматривается как реакция повстанцев на инвестиционные планы Китая в регионе, чтобы связать его провинцию Синьцзян с Аравийским морем в Белуджистане через сеть автомобильных и железных дорог.



Нападения на сотрудников правоохранительных органов, особенно на тех, кто связан с проектами, инициированными Китаем в рамках инвестиционного плана на 62 миллиарда долларов, в Белуджистане — обычное дело.



Власти утверждают, что подавили вооруженное восстание, но насилие продолжается . Неспокойная провинция стала свидетелем нападений со стороны как "Техрик-и-Талибан Пакистан", так и вооруженной группировки ISIS.

