



Оползень в Грузии: погибших все больше

В результате оползня в курортном грузинском поселке Шови более 20 человек считаются пропавшими без вести, число погибших возросло до 12 человек.

Как сообщает портал " Новости-Грузия" , в розыске 25-29 человек, однако эта цифра постоянно меняется.



Всего удалось эвакуировать 210 человек.



По информации созданного правительственного координационного штаба борьбы со стихией в Шови, родственники пропавших смогли опознать лишь шестерых из 12 погибших под оползнем.



Поисково-спасательная операция продолжается. К спасателям присоединились армейские подразделения. Ожидается, что сегодня спасатели достанутся коттедж и дач, которые оказались завалены по крыши массами земли.



Также в зону бедствия пытаются попасть волонтеры, но полиция установила границы, не пропуская людей без спецподготовки и оборудования.



В стране отменено большинство развлекательных мероприятий, не дожидаясь официального дня траура 7 августа.



