Оперативная информация из Киева и Харькова: есть погибший и десятки пострадавших
Представители власти в Киеве и Харькове рассказали оперативную информацию о последствиях массированного ракетного удара армией РФ во вторник утром, 2 января.
КИЕВ
- в Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлено уже 12 пострадавших;
- в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;
- в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- в Голосеевском р-не падение остатков на открытой территории.
- в Печерском районе - на крышу 9-ти этажного жилого дома; на еще один многоэтажный дом и частный дом;
- в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение остатков на территорию нежилой застройки и складских помещений:
- в Святошинском р-не (уточняется);
- в Подольском р-не возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется. Кроме того, повреждены магистрали водоснабжения и горят по меньшей мере 6 авто.
- в Шевченковский район - падение остатков на открытую территорию.
"Все экстренные службы работают по вызовам. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сейчас 12 пострадавших госпитализировали медики из многоэтажного дома в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Одному человеку оказали помощь на месте.
ХАРЬКОВ
Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки, сообщил мэр города Игорь Терехов. Сейчас там пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется.
На данный момент в Харькове уже более 20 пострадавших, 1 человек погиб, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, уточнив, что повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорания автомобилей.