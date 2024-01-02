



Оперативная информация из Киева и Харькова: есть погибший и десятки пострадавших

Представители власти в Киеве и Харькове рассказали оперативную информацию о последствиях массированного ракетного удара армией РФ во вторник утром, 2 января.



КИЕВ

в Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлено уже 12 пострадавших;

в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;

в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском р-не падение остатков на открытой территории.

в Печерском районе - на крышу 9-ти этажного жилого дома; на еще один многоэтажный дом и частный дом;

в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение остатков на территорию нежилой застройки и складских помещений:

в Святошинском р-не (уточняется);

в Подольском р-не возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, а также падение остатков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется. Кроме того, повреждены магистрали водоснабжения и горят по меньшей мере 6 авто.

в Шевченковский район - падение остатков на открытую территорию.

Из-за ракетного дара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением. Попадание в автосалон Тесла в Киеве. Загорелись резервуары с горючим.



"Все экстренные службы работают по вызовам. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Сейчас 12 пострадавших госпитализировали медики из многоэтажного дома в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Одному человеку оказали помощь на месте.



ХАРЬКОВ



Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки, сообщил мэр города Игорь Терехов. Сейчас там пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется.



На данный момент в Харькове уже более 20 пострадавших, 1 человек погиб, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, уточнив, что повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорания автомобилей.