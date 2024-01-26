



ООН: зима сделает Газу непригодной для жизни

Холодная зимняя погода делает Газу совершенно непригодной для жизни.



Такое заявление сделал глава департамента ООН по правам человека Аджит Сунгей.



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"Я боюсь, что погибнет гораздо больше мирных жителей. Это было совершенно предсказуемо в зимнее время года и рискует сделать и без того антисанитарную ситуацию совершенно непригодной для жизни людей", — отмечает Сунгей.



Он добавил, что у многих жителей Газы нет теплой одежды и одеял.