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ООН: зима сделает Газу непригодной для жизни
26.01.2024 15:16 Алина Груднева

ООН: зима сделает Газу непригодной для жизни

Холодная зимняя погода делает Газу совершенно непригодной для жизни.

Такое заявление сделал глава департамента ООН по правам человека Аджит Сунгей.

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"Я боюсь, что погибнет гораздо больше мирных жителей. Это было совершенно предсказуемо в зимнее время года и рискует сделать и без того антисанитарную ситуацию совершенно непригодной для жизни людей", — отмечает Сунгей.

Он добавил, что у многих жителей Газы нет теплой одежды и одеял.

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