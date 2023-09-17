



Ограбление музея в Кельне: похищены уникальные экспонаты на миллион евро

В Германии произошло очередное громкое ограбление музея. Жертвой преступников стал Музей восточноазиатского искусства в Кельне. Общая стоимость украденного составляет по самым скромным оценкам не менее миллиона евро, сообщает археологическое издание ArkeoNews.



Преступление было совершено ночью с 12 на 13 сентября. Как сообщают СМИ, около полуночи охранник музея услышал подозрительный шум у входа и увидел двух убегающих мужчин. На след злоумышленников до сих пор не вышли, полиция ищет свидетелей преступления.



По словам директора музея Шао-Лан Хертеля, похищены ценные фарфоровые экспонаты: китайские вазы, тарелки и чашки, датируемые XVI — XIX веками.



В кельнском музее хранится одна из самых значительных в Европе коллекций произведений искусств из Китая, Кореи и Японии.



Полиция выяснила, что грабители разбили окно, выходящее на парковку, и через него проникли в выставочные залы. Легкость, с которой им удалось это проделать, ставит под сомнение надежность системы безопасности музея, включая сигнализацию. Следствие пока не сообщает, исправны ли были сигнализация и видеонаблюдение, или же злоумышленникам удалось их отключить. По версии следствия, это было заказное ограбление, поскольку продать награбленное случайному покупателю довольно сложно.



"Существует не так много людей, которые разбираются в этом и готовы заплатить", – говорится в статье ArkeoNews.