



Одиннадцать туристов погибли при извержении вулкана в Индонезии

Одиннадцать туристов были найдены мертвыми вблизи кратера вулкана Марапи в Индонезии после его извержения в выходные, сообщают спасатели.



Двенадцать человек пропали без вести, и в понедельник, 4 декабря, поиски были приостановлены после другого, менее масштабного извержения.



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Во время основного извержения в воскресенье в этом районе находились 75 туристов, но большинство из них были благополучно эвакуированы.

