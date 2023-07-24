



Обвал здания в Камеруне: больше 30 жертв

По меньшей мере 33 человека погибли и более десятка получили ранения в результате обрушения здания в Камеруне, сообщает BBC.



"Тридцать три человека погибли в самом большом городе Камеруна после того, как четырехэтажный дом обрушился на другое жилое сооружение", - говорится в сообщении.



Это произошло ранним утром в воскресенье в районе Анж-Рафаэль города Дуала, причина инцидента до сих пор не установлена.



В результате обвала по меньшей мере 21 человек получил ранения, многие пострадавшие получают медицинскую помощь.



На месте происшествия пострадавшие соседи вместе с работниками экстренных служб ищут под завалами выживших.





Высокопоставленный чиновник сказал ВВС, что он горько разочарован тем, что люди погибли, несмотря на шаги, предпринятые в последние годы для повышения уровня безопасности.



Ранее сообщалось о 12 погибших.



Четырехэтажное здание обрушилось в крупнейшем городе страны - Дуале, в 210 км к западу от столицы Яунде. Это произошло ночью. Обломки упали на меньший жилой дом.

