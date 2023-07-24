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Обвал здания в Камеруне: больше 30 жертв
24.07.2023 19:45 Ирина Демьянова

Обвал здания в Камеруне: больше 30 жертв

По меньшей мере 33 человека погибли и более десятка получили ранения в результате обрушения здания в Камеруне, сообщает  BBC.

"Тридцать три человека погибли в самом большом городе Камеруна после того, как четырехэтажный дом обрушился на другое жилое сооружение", - говорится в сообщении.

Это произошло ранним утром в воскресенье в районе Анж-Рафаэль города Дуала, причина инцидента до сих пор не установлена.

В результате обвала по меньшей мере 21 человек получил ранения, многие пострадавшие  получают медицинскую помощь.

На месте происшествия пострадавшие соседи вместе с работниками экстренных служб ищут под завалами выживших.


Высокопоставленный чиновник сказал ВВС, что он горько разочарован тем, что люди погибли, несмотря на шаги, предпринятые в последние годы для повышения уровня безопасности.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Четырехэтажное здание обрушилось в  крупнейшем городе страны - Дуале, в 210 км к западу от столицы Яунде. Это произошло ночью. Обломки упали на меньший жилой дом.
 

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