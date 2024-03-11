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Оба пилота Индонезийского рейса предположительно заснули в кабине
11.03.2024 04:30 MIGnews.com

Оба пилота Индонезийского рейса предположительно заснули в кабине

Пилот авиакомпании Batik Air Indonesia и его второй командир обвиняются в том, что позволили рейсу, которым они управляли, отклониться от курса, так как они оба дремали в кабине в середине полета, говорится в сообщении индонезийских властей.

Согласно отчету Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии, рейс BTK6723 от 25 января перевозил 153 пассажира, направлявшихся из аэропорта Халу Олео в Кендари в международный аэропорт Соекарно-Хатта в Джакарте.

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Оба пилота, чьи имена не указаны в отчете, только что завершили полет в обратном направлении, из Джакарты в Кендари, перед тем как отправиться в обратный путь, и именно тогда они оба заснули, говорится в отчете.

После того как обратный рейс в Джакарту взлетел и самолет набрал крейсерскую высоту, 32-летний пилот попросил разрешения отдохнуть, говорится в отчете. После того как пилот вздремнул, он спросил 28-летнего второго пилота, хочет ли он отдохнуть, но тот ответил, что не хочет.

После короткого разговора пилот снова лег спать, оставив второго командира управлять самолетом, говорится в отчете.
Пока пилот спал, второй пилот попросил изменить маршрут полета, чтобы уклониться от плохой погоды, говорится в отчете, и получил указание связаться с диспетчером, когда все будет в порядке.

Но затем второй пилот случайно заснул, говорится в отчете.

Проснувшись, пилот обнаружил, что "самолет находится не на правильной траектории полета", говорится в отчете. Пилот увидел, что второй пилот спит, и разбудил его.
 

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