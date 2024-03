ОАЭ уходят под воду: объявлен оранжевый уровень опасности

В Объединенных Арабских Эмиратах из-за сильных ливней с грозами объявлен "оранжевый" уровень опасности.



Местным жителям посоветовали по возможности не покидать свои дома из-за неблагоприятных погодных условий.



Все массовые мероприятия в стране были отменены из-за непогоды. Также власти закрыли популярные места отдыха.

O My Allah make this Rain Plentiful and Beneficial for Us Ameen..🌩️⛈️🌧️



Such a Beautiful Weather ☁️ today..

Feeling so relaxed and enjoying the weather a lot..

AlhumdulilAllah 💓💖

A Rainy day in the UAE.#rain pic.twitter.com/amvHGF8d9Q — Nimra Chaudhary (@NimraChudhary1) March 9, 2024

UAE Dubai 🇦🇪 Right Now



Good Evening pic.twitter.com/xHdoNYNlrW — QBmomin (@BmominQ) March 9, 2024

UAE Right Now after the rain.

Heavy rain in UAE May Allah keep everyone safe. pic.twitter.com/7cwNyVUc2m — Raja Amir Official (@aamir_3444) March 9, 2024