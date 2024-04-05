



Ночью дроны атаковали три больших военных аэродрома в России

В ночь на 5 апреля, Россия подверглась массовой атаке беспилотников. Враг насчитал более полусотни дронов и традиционно обвинил Украину.



Особенностью этой атаки было то, что среди атакованных городов было три, где размещаются аэродромы, которые враг использует в войне. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.



Так, в Ростовской области, как пишут российские паблики, под атаку попал военный аэродром в Морозовске. Власти региона этого не подтверждали. Но сообщили о прилете по подстанции и отключении света.



Примечательно, что этот город, расположенный в 300 км от Украины, ночью первым попал под удар. Очевидцы насчитали более 60 взрывов. Отметим, что рядом с Морозовском находится военный аэродром, где базируется российский 559-й "гвардейский бомбардировочный авиационный полк".



В городе Ейск Краснодарского края, который находится в 150 км от Украины, громко было около 03:00. Там насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Местные Telegram-каналы пишут, что над городом якобы "работала российская ПВО".

Кроме громких взрывов, в Ейске слышали также звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка. Отметим, что в западной части города находится крупный аэродром ВМФ РФ, где дислоцируется 959-й бомбардировочный авиаполк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии. Вооружение полка состоит из фронтовых бомбардировщиков Су-24.





В Саратовской области писали о взрывах в Энгельсе (расстояние от Украины около 700 км), где находится база стратегических бомбардировщиков. Местные власти утверждают, что "попаданий нет". Очевидцы же утверждают, что около пяти часов слышали звуки стрельбы, затем раздался мощный взрыв. После чего включилась сирена.

Отметим, что это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. На авиабазе с официальным названием "Энгельс-2" дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.