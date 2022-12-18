



Немецкая полиция вернула большую часть похищенных “дрезденских алмазов”

Большинство драгоценностей, украденных из исторической коллекции произведений искусства в Дрездене в 2019 году в результате ограбления на сумму 120 миллионов долларов, были возвращены, заявили в субботу немецкая полиция и прокуратура.



По словам властей, 31 предмет, в том числе нагрудная звезда польского ордена Белого Орла и украшенный бриллиантами головной убор, были изъяты следователями в Берлине. Их возвращение последовало за переговорами между прокурорами и адвокатами защиты граждан Германии, которых судят за ограбление музея Gruenes Gewoelbe.



В общей сложности предметы, украденные из одной из величайших коллекций произведений искусства в Европе, содержали более 4300 бриллиантов оценочной стоимостью более 120 миллионов долларов. По словам властей, возвращенные предметы будут проверены специалистами “для подтверждения их подлинности и целостности”.



Среди отсутствующих экспонатов – погон, на который был установлен драгоценный камень, известный как “Дрезденский белый бриллиант”.