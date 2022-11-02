



Насилие в Эквадоре: убиты пять офицеров полиции

Чрезвычайное положение и комендантский час были объявлены в двух провинциях Эквадора после серии нападений, в результате которых погибли пять полицейских.



Президент Гильермо Лассо заявил, что нападения все более могущественных банд наркоторговцев являются объявлением войны.



Как сообщает ВВС, во вторник в прибрежных провинциях Гуаяс и Эсмеральдас было совершено девять отдельных нападений. В городе Гуаякиль произошло шесть взрывов, а двое полицейских были убиты в результате нападения на патрульную машину в пригороде. Еще трое офицеров были застрелены в городе и поблизости в тот же день.



Также сообщалось о трех взрывах в провинции Эсмеральдас, где заключенные взяли в заложники семерых сотрудников тюрьмы. Они были освобождены позже после переговоров.



Президент Лассо ввел в двух штатах чрезвычайные меры на 45 дней, ограничив свободу собраний и передвижения.