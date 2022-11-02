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Насилие в Эквадоре: убиты пять офицеров полиции
02.11.2022 12:32 Ольга Белозерова

Насилие в Эквадоре: убиты пять офицеров полиции

Чрезвычайное положение и комендантский час были объявлены в двух провинциях Эквадора после серии нападений, в результате которых погибли пять полицейских.

Президент Гильермо Лассо заявил, что нападения все более могущественных банд наркоторговцев являются объявлением войны.

Как сообщает ВВС, во вторник в  прибрежных провинциях Гуаяс и Эсмеральдас было совершено девять отдельных нападений. В городе Гуаякиль произошло шесть взрывов, а двое полицейских были убиты в результате нападения на патрульную машину в пригороде. Еще трое офицеров были застрелены в городе и поблизости в тот же день.

Также сообщалось о трех взрывах в провинции Эсмеральдас, где заключенные взяли в заложники семерых сотрудников тюрьмы. Они были освобождены позже после переговоров. 

Президент Лассо ввел в двух штатах чрезвычайные меры на 45 дней, ограничив свободу собраний и передвижения.

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